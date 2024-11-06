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Китай признал победу Трампа

Китай поздравил Трампа с победой на президентских выборах в США

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Depositphotos/Reuters/Коллаж «Газеты.Ru»

Китай поздравил кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа с победой на президентских выборах в Соединенных Штатах. Текст поздравления опубликован на сайте министерства иностранных дел Китая.

«Китай уважает выбор американского народа и поздравляет господина Трампа с победой на выборах президента», — сообщается в официальном заявлении.

Трамп в ходе своего первого срока и в предвыборных обещаниях неоднократно называл Китай главным противником Соединенных Штатов.

До этого стало известно, что вице-президент США Камала Харрис и президент государства Джо Байден готовятся созвониться с победителем выборов Дональдом Трампом и признать поражение кандидата от Демократической партии Камалы Харрис.

Инаугурация президента США состоится 20 января 2025 года в Капитолии Вашингтона. Трампа приведут к присяге, а затем дадут ему слово. После церемонии состоятся торжественный парад и инаугурационный бал.

Ранее стало известно, что Трамп не сможет участвовать в следующих выборах президента.

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Выборы в США - 2024
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