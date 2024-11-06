Проклятие «рукопожатия» Владимира Зеленского настигло еще одного политика – Камалу Харрис, которая проиграла Дональду Трампу на президентских выборах в США. Об этом написал ирландский журналист Чей Боуз на странице в соцсети Х.

К публикации он прикрепил фотографии со встреч Владимира Зеленского с другими европейскими лидерами, которые потеряли свои посты. В частности, украинский лидер на кадрах жмет руку экс-премьеру Британии Борису Джонсону, бывшему премьер-министру Японии Синдзо Абэ, экс-премьеру Франции Санне Марин и другим политикам.

Боуз также отметил переменчивость взглядов Зеленского, который до недавнего времени поддерживал именно кандидатуру Харрис, но одним из первых поздравил Дональда Трампа.

До этого Do Rzeczy писал, что поддержка кандидата на пост Демократической партии Камалы Харрис со стороны Тейлор Свифт, Бейонсе и других звезд не помогла ей одержать победу на президентских выборах в США, а помощь со стороны знаменитостей в политических мероприятиях переоценена.

Ранее Захарова посмеялась над тем, как Зеленский поздравил Трампа с победой.