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В МИД РФ высмеяли Макрона на фоне победы Трампа на выборах

Захарова: Макрону надо сменить источники информации после избрания Трампа

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Thibault Camus/AP

Французскому лидеру Эммануэлю Макрону стоит «сменить источники информации» после победы кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах главы государства. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Таким образом дипломат прокомментировала последние действия Макрона, который поздравил Трампа с избранием. Еще накануне глава республики со ссылкой на свои источники данных выразил уверенность, что республиканец не сможет занять пост главы государства.

«Президенту Франции надо менять источники информации», — отметила Захарова.

В то же время она не исключила, что Макрон получал данные о выборах в США от тех же источников, которые снабжают его сведениями об Украине.

6 ноября французский лидер опубликовал в социальной сети X пост, в котором поздравил Трампа с победой на выборах главы государства в США. Макрон добавил, что готов «работать вместе» с американскими властями по аналогии с тем, как Париж и Вашингтон делали это на протяжении последних четырех лет.

Ранее Трамп заявил, что победил на выборах президента.

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Выборы в США - 2024
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