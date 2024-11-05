Миру предрекли пропаганду сексизма, расизма и авторитаризма при победе Трампа

Выборы президента США имеют экзистенциальное значение не только для американцев, но и для всего мира, поскольку они представляют собой «битву за демократию». Такую оценку дает бельгийская газета Le Soir.

«Это не классическое противостояние между левыми и правыми, прогрессистами и консерваторами, между двумя взглядами на экономику или международную политику. Нет, речь идет о долговечности демократии, выживании наших ценностей, самой сути политической системы, которая ставит в центр верховенство закона и равенство граждан», — говорится в тексте.

По мнению автора материала, вся предвыборная кампания Дональда Трампа была основана на оскорблениях и лжи. Как пишет газета, в случае избрания Трампа к власти в США «придет лидер, который будет бессовестно пропагандировать сексизм, расизм и авторитаризм и уже угрожает возмездием своим оппонентам».

Как пишет Le Soir, у руля будет уже не «чудак», а опасный человек, который представляет слишком большой риск для американцев, европейцев и демократии в целом.

60-е выборы президента США начались 5 ноября. От Демократической партии на этот пост претендует действующий вице-президент Камала Харрис. Кандидатом от республиканцев стал экс-глава Белого дома Дональд Трамп. После того как из президентской гонки выбыл Джо Байден, 78-летний Трамп стал старейшим кандидатом на пост главы государства. Если политик победит, это станет его вторым сроком, тогда претендовать на пост президента снова он не сможет по закону.

Ранее британский политик дал совет Харрис в случае победы на выборах.