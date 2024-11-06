Песков заявил, что СВО продолжится до достижения всех поставленных целей

Россия продолжит проведение специальной военной операции на Украине до достижения всех поставленных целей, заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы специальную военную операцию будем проводить до достижения всех поставленных целей», — заявил Песков журналистам в ходе федерального просветительского марафона «Знание.Первые».

В конце октября президент РФ Владимир Путин отметил, что итоги разрешения конфликта на Украине должны отвечать интересам России и основываться на текущей ситуации на фронте. Он отметил, что Москва не планирует делать уступки в переговорах с Украиной. Однако, добавил президент, российские власти открыты для поиска рациональных компромиссов с целью завершения военных действий.

До этого Путин рассказал, что Турция в очередной раз предложила свою платформу для проведения переговоров между РФ и Украиной, но последняя отказалась от реализации этой инициативы.

Ранее в Госдуме заявили, что цели СВО остаются неизменными.