Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза

Президент Владимир Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Темой встречи стала информационная безопасность, в том числе в интернете. С докладом на совещании выступил глава Минцифры Максут Шадаев.

В июне бывший министр обороны РФ, ныне секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу сообщал, что на армию, силовые структуры России, на ее народ идет очень массированная, хорошо выверенная и оплаченная информационная атака. По его словам, это касается и интернета, и телевидения, всех рычагов влияния — информационного, информационно-технологического влияния, как на Вооруженные силы Российской Федерации, силовые структуры, так и на население.

Позже в России разработали законопроект о лишении свободы за оскорбление представителя власти в интернете или СМИ. Автором инициативы является глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Ранее стало известно, что россияне бросились скупать антивирусы.