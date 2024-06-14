Шойгу рассказал об информационной атаке на Россию

На армию, силовые структуры России, на ее народ идет очень массированная, хорошо выверенная и оплаченная информационная атака. Об этом заявил бывший министр обороны РФ, ныне секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

По его словам, это касается и интернета, и телевидения, всех рычагов влияния — информационного, информационно-технологического влияния, как на Вооруженные силы Российской Федерации, силовые структуры, так и на население.

Соответствующее заявление Шойгу сделал в ходе выступления в Астрахани на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в ЮФО.

Также на этой неделе Шойгу заявлял, что учения российских нестратегических ядерных сил — адекватный ответ на фактически данное Киеву Западом разрешение наносить ракетные удары по гражданским объектам РФ.

В мае этого года президент России Владимир Путин уволил Шойгу с поста министра обороны РФ и назначил его секретарем Совета Безопасности. Минобороны возглавил Андрей Белоусов, до этого занимавший должность первого заместителя председателя правительства страны.

Ранее Шойгу назвал причину агрессии Запада против России.