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Караганов предупредил Запад о дальнейших шагах России по «лестнице ядерной эскалации»

Караганов: РФ продолжит посылать противникам на Западе сигналы о ядерном оружии

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Павел Бедняков/РИА Новости

Россия продолжит посылать своим геополитическим противникам на Западе сигналы по поводу ядерного оружия до тех пор, пока они его не поймут. Об этом в беседе с Reuters заявил научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов.

Политолог выразил надежду, что России не придется наносить удары ядерным оружием по странам Запада, однако изменения в доктрине, объявленные Владимиром Путиным, являются частью усилий по «отрезвлению западных партнеров, особенно европейцев».

«Это именно так... Будут шаги вверх по лестнице ядерной эскалации, из которых уже сделано несколько, и их будет больше. Пока, наконец, европейцы не поймут», — сказал он.

До этого Караганов заявил, что избежать третьей мировой войны на фоне существующей конфронтации можно лишь повышением роли ядерного сдерживания в международных отношениях на период в 15-20 лет. По мнению эксперта, сейчас Москва возвращает этот инструмент во внешнеполитическую практику и на мировую арену в целом. Он также выразил надежду, что этот инструмент начнет действовать.

Ранее Лавров заявил, что США готовят авантюру по вовлечению Европы в войну с Россией.

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