Политолог раскрыл, как России избежать мировой войны с Западом

Избежать Третьей мировой войны на фоне существующей конфронтации можно лишь повышением роли ядерного сдерживания в международных отношениях на период в 15-20 лет. Такую точку зрения высказал научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов на заседании форума «Валдай», передает РИА Новости.

«Мы будем жить через длительный период конфликтов и войн. Сейчас наша первая задача, к сожалению, не о том, как договориться, а задача — избежать Третьей мировой войны. Пока, в нынешних очень острых обстоятельствах, я полагаю, это можно только сделать повышением роли ядерного сдерживания в международных отношениях на этот период 15-20 лет», — заявил Караганов.

По мнению эксперта, сейчас Москва возвращает этот инструмент во внешнеполитическую практику и на мировую арену в целом. Он также выразил надежду, что этот инструмент начнет действовать.

Политолог отметил, что повышение роли ядерного сдерживания позволит пройти период острой борьбы и противоречий между Россией и Западом, а также поможет, «если будут противоречия внутри не Запада».

2 ноября заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что Россия готова воспользоваться ядерным оружием, если ей придется защищать свое существование.

Ранее Лавров назвал, что США готовят авантюру по вовлечению Европы в войну с Россией.