Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Американист ответил, когда Трамп может встретиться с Путиным

Американист Лозанский: Трамп может встретиться с Путиным 21 января

close
Evan Vucci/AP

Кандидат в президенты США Дональд Трамп может встретиться с президентом России Владимиром Путиным 21 января в случае победы в президентской гонке. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.

По его мнению, победа республиканцев в выборах даст Трампу возможность подобрать себе хорошую команду, которая не предаст его.

«Можно назвать многих людей, которые пойдут с ним в бой, и, дай бог, может быть, 21 января он встретится с Владимиром Путиным, и они каким-то образом завершат эту войну», — сказал Лозанский.

Он также добавил, что до 20 января Трамп не сможет вступать в переговоры международного уровня, потому что это запрещено конституцией США.

В США завершилось голосование на выборах президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (от демократов). Для победы необходимо получить 270 голосов выборщиков. По данным Fox News, Трамп набирает минимум 277. Сам политик уже объявил себя победителем.

Ранее в Кремле высказались о возможности телефонного разговора Путина и Трампа.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами