Американист ответил, когда Трамп может встретиться с Путиным

Кандидат в президенты США Дональд Трамп может встретиться с президентом России Владимиром Путиным 21 января в случае победы в президентской гонке. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказал президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский.

По его мнению, победа республиканцев в выборах даст Трампу возможность подобрать себе хорошую команду, которая не предаст его.

«Можно назвать многих людей, которые пойдут с ним в бой, и, дай бог, может быть, 21 января он встретится с Владимиром Путиным, и они каким-то образом завершат эту войну», — сказал Лозанский.

Он также добавил, что до 20 января Трамп не сможет вступать в переговоры международного уровня, потому что это запрещено конституцией США.

В США завершилось голосование на выборах президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (от демократов). Для победы необходимо получить 270 голосов выборщиков. По данным Fox News, Трамп набирает минимум 277. Сам политик уже объявил себя победителем.

Ранее в Кремле высказались о возможности телефонного разговора Путина и Трампа.