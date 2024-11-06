Time показала новую обложку с Трампом

Журнал Time представил обложку нового выпуска с Дональдом Трампом, назвав его избранным президентом Соединенных Штатов. Изображение появилось на странице издания в социальной сети X.

Обложка представляет собой фотографию Дональда Трампа во время произнесения победной речи.

В Министерство иностранных дел России подчеркивали, что Москва будет работать с новой администрацией Соединенных Штатов исходя из национальных интересов и целей специальной военной операции.

В дипведомстве при этом ожидают, что победа Трампа подстегнет усиление внутренней напряженности и ожесточение противоборствующих лагерей в стране.

В Соединенных Штатах завершилось голосование на выборах президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (от демократов). Для победы необходимо получить 270 голосов выборщиков. По данным Fox News, Трамп набирает минимум 277.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию подсчета голосов.

Ранее Трамп пообещал «не развязывать войн» в случае победы на выборах.