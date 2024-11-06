В МИД РФ раскрыли принципы сотрудничества с новой администрацией США

Россия будет работать с новой администрацией США исходя из национальных интересов и целей специальной военной операции. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

В дипведомстве заявили, что Россия будет работать с новой администрацией, когда она «пропишется» в Белом доме, жестко отстаивая российские национальные интересы и ориентируясь на достижение всех поставленных целей специальной военной операции.

6 ноября в Соединенных Штатах завершилось голосование на выборах президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (от демократов). Для победы необходимо получить 270 голосов выборщиков. По данным Fox News, Трамп набирает минимум 277.

Сам политик уже объявил себя победителем. С победой его начали поздравлять мировые лидеры.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Трамп пообещал «не развязывать войн» в случае победы на выборах.