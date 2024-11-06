«Надавить на Москву и сократить поставки Киеву». Сможет ли Трамп за сутки завершить СВО? Полковник Ходаренок: Трамп не сможет за сутки решить конфликт на Украине

В США завершились президентские выборы, подводятся окончательные итоги голосования. Республиканец Дональд Трамп уже объявил себя победителем. Каким образом сложится военно-техническое сотрудничество Украины с новой администрацией Белого дома, что изменит победа Дональда Трампа для Москвы и Киева — разбирался военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.

Предвыборные обещания

В ходе предвыборной кампании Дональд Трамп неоднократно заявлял, что в случае победы сможет закончить конфликт на Украине еще до официального вступления в должность 20 января 2025 года, причем обещал сделать это всего за сутки.

Скорее всего, подобные заявления можно отнести к предвыборной риторике, да Дональд Трамп и ранее был известен неординарными высказываниями.

К примеру, в феврале 2019 года он громогласно пообещал «решить вопрос» с Ким Чен Ыном. Однако общий итог встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына в Ханое был таков — стороны не смогли прийти к какому-либо соглашению. То есть каким-либо успешным опытом в разрешении подобных геополитических хитросплетений Трамп, скорее всего, не обладает.

Теперь что касается обещания кандидата в президенты США закончить конфликт на Украине еще до официального вступления в должность 20 января 2025 года, то никаких подробностей, каким образом Дональд Трамп будет реализовывать свой замысел, пока еще не приводилось.

Да и не совсем понятно, как это в ближайшее время будет происходить на практике. Ведь до 12 часов дня 20 января 2025 года Дональд Трамп никакими властными полномочиями, тем более во внешнеполитической сфере, располагать не будет. До этого срока президентом США остается Джо Байден.

В случае победы (а его уже начали поздравлять) Дональду Трампу надо официально вступить в должность, принять дела, сформировать команду и только потом приступить к реализации своих замыслов. Двух правительств в Соединенных Штатах, придерживающихся прямо противоположных взглядов, быть не может. И никакое двоевластие США в этом плане не грозит.

При каких условиях может завершиться СВО

Теперь о перспективах завершения вооруженного конфликта на Украине. Завершить-то его гипотетически можно, весь вопрос на каких условиях и кто в конечном итоге будет объявлен победителем. Коллективному Западу (а Дональд Трамп — его безусловная и органичная часть) на данном этапе как-то совершенно не с руки прекращать военные действия на условиях президента России Владимира Путина (к примеру, внеблоковый статус Киева, сохранение за Россией контроля над новыми регионами, демилитаризация и денацификация Украины).

Это означает по меньшей мере политическое поражение США и их союзников в конфликте на Украине. Иными словами, получится, что все, что делали до этого Вашингтон и Брюссель, было зря и не возымело никакого военно-политического эффекта. И нет никаких оснований предполагать, что новая администрация США пойдет по этому пути. С учетом поражения в Афганистане это может уронить внешнеполитический престиж США.

Если Трамп действительно намерен завершить конфликт на Украине, то ему (это, разумеется, в качестве варианта и предположения) надо представить ситуацию таким образом, что и Россия не победила в этом конфликте (даже несмотря на несомненные территориальные приобретения Москвы), и Украина не проиграла — то есть отстояла свою независимость и суверенитет.

И в этом вопросе для Запада важно, чтобы Украина первой заявила о своем стремлении завершить вооруженный конфликт на подобных условиях, чтобы это не было инициативой сугубо Запада. По силам ли Трампу столь ювелирное разрешение имеющихся противоречий именно таким образом — Запад не проиграл, Россия не победила, Украина не потерпела поражения — покажет ближайшее будущее. Разумеется, за сутки это не произойдет даже при самом большом воображении.

Что вне всяких сомнений есть в арсенале будущего президента Соединенных Штатов — экономические и военные рычаги воздействия на ситуацию. Глава новой администрации Белого дома может надавить и на Москву (еще более усилив санкционное давление, там еще есть возможности для наращивания), и может поставить практически в безвыходное положение Киев , резко сократив объемы поставок вооружения и военной техники. То есть возможности (а это далеко не полный перечень) для повышения договороспособности сторон конфликта у Белого дома явно имеются.

Главное — согласится ли с подобными предложениями Москва, и не будет ли Кремль в оставшееся до 20 января 2025 года время придерживаться политики свершившихся фактов, то есть побед непосредственно на поле боя, для еще большего изменения ситуации в свою пользу.

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Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок — военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976).

Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980–1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986–1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988–1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992–2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000–2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010–2015).