В Кремле отвергли обвинения в «минировании» избирательных участков в США

Россия отвергает обвинения во вмешательстве в выборы президента США. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя сообщения о связи РФ с минированием американских избирательных участков.

«Это не наше дело — обеспечивать безопасность избирательных участков. Вы знаете, как часто разные звонки о минировании поступают в адрес учреждений. Они идут с заграничных доменов», — сказал пресс-секретарь президента России.

Песков подчеркнул, что Россия никогда не вмешивалась в избирательный процесс других стран. Страна отвергает любые обвинения в оказании влияния, добавил представитель Кремля.

В ночь на 6 ноября Федеральное бюро расследований (ФБР) США заявило, что с российских доменов электронной почты якобы приходили угрозы минирования избирательных участков. Как утверждают в ведомстве, «ни одна из угроз не была признана достоверной».

Позже глава агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры департамента национальной безопасности США (CISA) Джен Истерли сообщил, что все сообщения об угрозах взрывов в ходе президентских выборов в США оказались ложными. По его словам, подобные сообщения не повлияли на возможность избирателей голосовать.

Ранее Песков заявил, что отношения России и США находятся в исторически самой низкой точке.