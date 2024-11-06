Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле отвергли обвинения в «минировании» избирательных участков в США

Песков заявил, что Россия отвергает обвинения во вмешательстве в выборы в США

close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Россия отвергает обвинения во вмешательстве в выборы президента США. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя сообщения о связи РФ с минированием американских избирательных участков.

«Это не наше дело — обеспечивать безопасность избирательных участков. Вы знаете, как часто разные звонки о минировании поступают в адрес учреждений. Они идут с заграничных доменов», — сказал пресс-секретарь президента России.

Песков подчеркнул, что Россия никогда не вмешивалась в избирательный процесс других стран. Страна отвергает любые обвинения в оказании влияния, добавил представитель Кремля.

В ночь на 6 ноября Федеральное бюро расследований (ФБР) США заявило, что с российских доменов электронной почты якобы приходили угрозы минирования избирательных участков. Как утверждают в ведомстве, «ни одна из угроз не была признана достоверной».

Позже глава агентства кибербезопасности и защиты инфраструктуры департамента национальной безопасности США (CISA) Джен Истерли сообщил, что все сообщения об угрозах взрывов в ходе президентских выборов в США оказались ложными. По его словам, подобные сообщения не повлияли на возможность избирателей голосовать.

Ранее Песков заявил, что отношения России и США находятся в исторически самой низкой точке.

Все новости на тему:
Выборы в США - 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами