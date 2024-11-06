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Журналист раскрыл коварную цель США в конфликте России и Украины

Strategic Culture: США хотят подчинить Европу благодаря конфликту на Украине

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Rod Lamkey/Keystone Press Agency/Global Look Press

Конфликт на Украине для США является способом установить свое господство над Европой. Такое мнение выразил журналист Хоакин Флоренс в статье для издания Strategic Culture.

«Из действия (США. — прим. ред.) имели более расчетливую, коварную и в конечном итоге более хитрую цель – подчинение себе Европы», — пишет автор.

По его словам, другой задачей США является разорение и разрушение Украины, чтобы ее восстановление обошлось России слишком дорого. Флоренс считает, что дестабилизация ситуации в РФ не входила в планы Вашингтона, но могла бы стать приятным бонусом.

4 ноября почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов заявил, что в течение ближайших двух лет Россия сможет одержать победу над Западом на украинском фронте, что создаст условия для плавного возвращения США к статусу обычной великой державы.

До этого первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что главными задачами нового командования НАТО по координации военной помощи Киеву станут попытки истощения России и продвижения инфраструктуры НАТО на Восток.

Ранее эксперт назвал цель будущей политики Трампа в отношении России.

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