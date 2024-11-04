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Эксперт Караганов назвал сроки поражения Запада на Украине

Караганов: Россия за 2 года нанесет поражение Западу на Украине

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Павел Бедняков/РИА Новости

Научный руководитель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ и почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов высказал мнение о том, что в течение ближайших двух лет Россия сможет одержать победу над Западом на украинском фронте, что создаст условия для плавного возвращения США к статусу обычной великой державы. Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что существующая социально-экономическая модель, которая преобладает в мире, уже уходит в прошлое. По его мнению, с одной стороны, наблюдается рост потребления, а с другой — происходит «деградация человечества». Караганов подчеркнул, что увеличение потребления в условиях классического империализма приводит к либеральным войнам, которые можно остановить, лишь усилив ядерное сдерживание, что также поможет предотвратить третью мировую войну на срок от 15 до 20 лет. В то же время, он считает, что противоречия между новыми континентами и странами будут продолжать существовать.

Эксперт напомнил о схожих этапах, которые переживала Индия и Китай, а также старый Запад, который, теряя былое влияние, начинает активно действовать — сначала в отношении Китая, а затем и России.

«Я надеюсь, что в ближайшие два года мы нанесем поражение Западу на Украине, естественно, также надеюсь, это мы сделаем это без применения крайних методов и обеспечим, и это очень важная цель, которая не только российская, но и цель наверно всех нас – обеспечим спокойный уход США на позиции нормальной, великой державы, какой она была до Второй мировой войны», – сказал Караганов.

Накануне британский эксперт Александр Меркурис заявил, что российские вооруженные силы могут скоро достигнуть окончательной победы над украинской армией. Он добавил, что обеспокоенность их продвижением растет не только среди украинских граждан, но и среди западных союзников.

Ранее на Западе сообщили об усиливающемся чувстве отчаяния киевских властей в связи с ситуацией на фронте.

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Операция на Украине
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