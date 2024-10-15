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В Госдуме раскрыли настоящие цели нового командования НАТО

Депутат Чепа назвал задачей нового командования НАТО истощение России

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Thomas Peter/Reuters

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что главными задачами нового командования НАТО по координации военной помощи Киеву станут попытки истощения России и продвижения инфраструктуры НАТО на Восток. Его слова приводит «Лента.Ru».

Чепа напомнил, что Североатлантический альянс во главе с Соединенными Штатами поддерживают и финансируют конфликт на Украине, и с появлением нового генсека глобально ничего не изменилось. Перед НАТО стоит задача по истощению России и продвижению на Восток.

Появление нового командования является попыткой затянуть конфликт на Украине, от которого в первую очередь страдают граждане республики, считает депутат.

«Это то же, что происходило в 70–х годах. Тогда Советский Союз не выдержал и рухнул, создались такие условия. Сейчас то же пытаются сделать с Россией, но добиться этого не удастся», — сказал Чепа.

15 октября генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что новое командование альянса по координации поставок оружия на Украину может изменить ход конфликта. Новое командование альянса расположится в немецком городе Висбаден. Оно примет на себя функции США.

Ранее профессор предупредил об опасных действиях НАТО на фоне неудач ВСУ.

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