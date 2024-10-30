Эксперт назвал цель будущей политики Трампа в отношении России

В случае скорого разрешения конфликта на Украине кандидат в президенты США Дональд Трамп мог бы способствовать возвращению России на Запад, об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал профессор Стэнфордского университета, старший советник отдела политического планирования Государственного департамента США в администрации Трампа Рассел Берман.

Эксперт отметил, что для политического истеблишмента США главным конкурентом является Китай, а не Россия. По его словам, если бы удалось завершить украинский конфликт, то администрация Трампа могла бы переориентировать РФ в сторону Запада.

Берман добавил, что для самой России восстановление отношений с Соединенными Штатами и странами Европы будет гораздо более выгодным, чем «превращение в младшего партнера Китая».

60-е по счету выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.

Ранее Трамп заявил, что с Путиным можно вести переговоры по Украине.