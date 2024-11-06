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В России назвали причины поражения Харрис на выборах в США

Американист Дробницкий: демократы не выступили единой коалицией на выборах в США

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Reuters

Раскол среди демократов в США повлиял на результаты Камалы Харрис на президентских выборах, потому что они не смогли выступить единой коалицией. Об этом газете «Взгляд» рассказал американист Дмитрий Дробницкий.

Кроме того, эксперт обратил внимание на то, что демократы не предложили избирателям ничего из того, что могло бы заставить их проголосовать за Харрис. По его словам, на результаты президентской гонки оказал влияние разлад Демократической партии с губернаторами колеблющихся штатов.

«Все это в совокупности привело к тому, что админресурс демократами применен не был. А без этого на нынешней электоральной карте побить [Дональда] Трампа было невозможно. Отсюда и такой результат», — заключил Дробницкий.

В США завершилось голосование на выборах президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (от демократов). Для победы необходимо получить 270 голосов выборщиков. По данным Fox News, Трамп набирает минимум 277. Сам политик уже объявил себя победителем.

Ранее стало известно, чем победа Трампа может обернуться для России.

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