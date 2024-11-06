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В Госдуме РФ рассказали, о чем говорит победа Трампа на выборах в США

Слуцкий: граждане США в ходе выборов выступили за решение внутренних проблем

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Победа кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа на выборах главы государства свидетельствует о том, что граждане этой страны ждут от властей решения внутренних проблем. Такое заявление сделал председатель комитета нижней палаты российского парламента по международным отношениям Леонид Слуцкий, пишет ТАСС.

«Его (Трампа — «Газета.Ru») победа на выборах — это голос американцев за приоритет национальных интересов и решение внутренних проблем, а не «мировой войны», — сказал законодатель.

Очередные президентские выборы в США состоялись 5 ноября. На пост главы государства претендовали два кандидата — Дональд Трамп от Республиканской партии и Камала Харрис от Демократической партии.

Для победы будущему американскому лидеру надо набрать не менее 270 голосов выборщиков. Телеканал Fox News сообщил, что бывший хозяин Белого дома уже получил как минимум 277 голосов. При этом в некоторых штатах подсчет еще продолжается.

Сам республиканец уже объявил себя избранным президентом США. После этого с победой его начали поздравлять лидеры других стран, включая президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона.

Ранее в Кремле допустили смену траектории американской внешней политики после выборов.

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Выборы в США - 2024
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