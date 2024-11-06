Глава МИД Польши раскрыл, что Европа должна «немедленно» сделать после победы Трампа

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Европа должна немедленно взять на себя большую ответственность за европейскую безопасность на фоне информации о том, что республиканец Дональд Трамп одерживает победу на президентских выборах в США. Его слова приводит Польское агентство печати.

«Европа должна немедленно взять на себя большую ответственность за свою безопасность расходами на оборону и решениями по миграционной политике. Польша делает то, что ее союзники только начнут делать», — подчеркнул Сикорский.

По его словам, «ветер истории задул еще сильнее», и Польша будет выполнять «свою миссию».

В Соединенных Штатах завершилось голосование на выборах президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (от демократов). Для победы необходимо получить 270 голосов выборщиков. По данным Fox News, Трамп набрал минимум 277.

Кандидат от республиканцев уже объявил себя президентом. С победой его начали поздравлять мировые лидеры.

Ранее Трампа призвали избегать «поспешных сделок» по Украине.