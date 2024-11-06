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Глава МИД Польши раскрыл, что Европа должна «немедленно» сделать после победы Трампа

Сикорский призвал ЕС немедленно повышать расходы на оборону из-за победы Трампа

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Wiktor Dabkowski/Global Look Press

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Европа должна немедленно взять на себя большую ответственность за европейскую безопасность на фоне информации о том, что республиканец Дональд Трамп одерживает победу на президентских выборах в США. Его слова приводит Польское агентство печати.

«Европа должна немедленно взять на себя большую ответственность за свою безопасность расходами на оборону и решениями по миграционной политике. Польша делает то, что ее союзники только начнут делать», — подчеркнул Сикорский.

По его словам, «ветер истории задул еще сильнее», и Польша будет выполнять «свою миссию».

В Соединенных Штатах завершилось голосование на выборах президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (от демократов). Для победы необходимо получить 270 голосов выборщиков. По данным Fox News, Трамп набрал минимум 277.

Кандидат от республиканцев уже объявил себя президентом. С победой его начали поздравлять мировые лидеры.

Ранее Трампа призвали избегать «поспешных сделок» по Украине.

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