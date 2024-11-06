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Медведев заявил о нелюбви Трампа финансировать «прихлебателей и приживалок»

Медведев: Трамп не любит тратить деньги на прихлебателей, в их числе Украина

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Brian Snyder/Reuters

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп не любит тратить деньги на «разных прихлебателей и приживалок», в числе которых находится Украина. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

Он отметил, что экс-глава Белого дома является «бизнесменом до мозга костей». Трамп не станет тратить деньги на союзников США, «дурные благотворительные прожекты» и на «прожорливые» международные организации.

«Токсичная бандеровская Украина в этом же ряду. Вопрос в том, сколько заставят дать Трампа на войну. Он упрямый, но система сильнее», — написал Медведев.

В Соединенных Штатах завершилось голосование на выборах президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (от демократов). Для победы необходимо получить 270 голосов выборщиков. По данным Fox News, Трамп уже набирает 277.

После получения необходимого количества голосов выборщиков Трамп заявил, что в Соединенных Штатах произошла политическая победа. В своей речи по итогам выборов в США республиканец назвал себя 47-м президентом США.

Ранее в США провозгласили «невероятное возвращение» Трампа в Белый дом.

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Выборы в США - 2024
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