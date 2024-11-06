Вэнс назвал ожидаемую победу Трампа «величайшим возвращением»

Победа кандидата на пост президента США Дональда Трампа на выборах станет величайшим политическим возвращением в истории. Об этом сообщил кандидат в вице-президенты страны от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс, его слова передает телеканал CNN.

«Я думаю, что мы только что стали свидетелями величайшего политического возвращения в истории Соединенных Штатов», — заявил Вэнс в ходе выступления на мероприятии в Мар-а-Лаго.

По словам политика, он благодарен Трампу за возможность присоединиться к управлению страной.

В Соединенных Штатах завершилось голосование на выборах президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (от демократов). Для победы необходимо получить 270 голосов выборщиков. По данным Fox News, Трамп набрал минимум 277.

До этого Зеленский поздравил республиканца Дональда Трампа с победой на выборах, отметив, что рассчитывает на дальнейшую поддержку США.

Ранее Захарова посмеялась на тем, как Зеленский поздравил Трампа с победой