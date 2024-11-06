Песков ответил на вопрос о возможности участия Путина в конференции ООН в Баку

Кремль своевременно сообщит общественности, примет ли президент РФ Владимир Путин участие в климатической конференции ООН в Азербайджане. Об этом во время брифинга сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его словам, пока никакого решения по возможной поездке российского лидера в Баку принято не было.

«Ясность <...> не появилась. Мы сообщим об этом и проинформируем», — добавил представитель Кремля.

Климатическая конференция ООН в Баку запланирована на 11–12 ноября. Как писало агентство ТАСС, в июле текущего года президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил лидеров всех стран — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) принять участие в мероприятии. Глава республики сделал это в ходе саммита ШОС, который прошел в Казахстане.

8 октября помощник российского лидера Руслан Эдельгериев выразил надежду, что Владимир Путин и премьер-министр страны Михаил Мишустин смогут посетить предстоящую климатическую конференцию ООН. 15 октября Песков рассказал, что глава государства еще не принял решение о поездке.

Ранее Алиев оценил темпы развития отношений РФ и Азербайджана.