Алиев заявил о заметной динамике в отношениях Азербайджана и России

После государственного визита президента России Владимира Путина в Азербайджан в отношениях двух стран заметна положительная динамика. Об этом в ходе двусторонней встречи глав государств в Москве заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщает ТАСС.

По словам Алиева, после государственного визита в Азербайджан Владимира Путина, который состоялся в августе, динамика отношений двух стран стала более заметной, «было много контактов уже на уровне представителей различных структур, в том числе членов правительства».

18 и 19 августа Путин побывал в Баку с двухдневным государственным визитом. Он провел переговоры с Алиевым в узком и расширенном составах. Отмечалось, что в своих переговорах президенты России и Азербайджана затронули главные темы международной политической повестки.

8 октября Алиев прибыл на переговоры с Путиным в Москву. Известно, что до официальной части лидеры пообещались «с глазу на глаз».

Ранее сообщалось, что Путин пригласил Алиева на саммит БРИКС в Казани.