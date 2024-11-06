Совфед одобрил ратификацию договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР

Совет Федерации единогласно одобрил ратификацию договора между Россией и КНДР о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Об этом сообщает верхняя палата парламента в Telegram-канале.

Договор был подписан в ходе визита президента России Владимира Путина в Пхеньян 18–19 июня. Согласно документу, если одна из сторон станет объектом вооруженной агрессии со стороны какого-либо государства или группировки стран и окажется в состоянии войны, другая сторона обязуется незамедлительно предоставить военную и иную поддержку всеми доступными средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН, а также в соответствии с национальным законодательством РФ и КНДР.

24 октября Путин заявлял, что договор о партнерстве между КНДР и Россией официально ратифицирован. По его словам, у Москвы нет ни малейших сомнений в серьезности намерений северокорейского руководства в отношении соглашений с Москвой.

Ранее Путин встретился с главой МИД КНДР в Кремле.