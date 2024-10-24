Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин прокомментировал информацию о якобы наличии военных КНДР в России

Путин: что мы будем делать — это наше дело, мы в контакте с друзьями из КНДР

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией официально ратифицирован, и у Москвы нет ни малейших сомнений в серьезности намерений северокорейского руководства в отношении соглашений с Россией. Такую информацию озвучил президент России Владимир Путин в ответ на вопрос о возможной переброске северокорейских военных в Россию, сообщает РИА Новости.

«Что и как мы будем делать — это наши дела. Мы на связи с друзьями из Северной Кореи», — заявил Путин на пресс-конференции, состоявшейся по итогам XVI саммита БРИКС, комментируя сообщения о передвижениях военнослужащих КНДР на российскую территорию. Он отметил, что действия двух стран будут зависеть от дальнейшего развития ситуации.

24 октября Госдума ратифицировала бессрочный договор, согласно которому Россия и Северная Корея помогут друг другу в случае нападения. По словам замглавы МИД РФ Андрея Руденко, в договоре нет никаких дополнительных приложений, документ призван обеспечить безопасность на Корейском полуострове.

За день до этого координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в РФ прибыли на обучение три тысячи бойцов армии КНДР.

Ранее МИД КНР прокомментировал сообщения об отправке северокорейских военных в Россию.

Все новости на тему:
Саммит БРИКС в Казани
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами