Путин прокомментировал информацию о якобы наличии военных КНДР в России

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между КНДР и Россией официально ратифицирован, и у Москвы нет ни малейших сомнений в серьезности намерений северокорейского руководства в отношении соглашений с Россией. Такую информацию озвучил президент России Владимир Путин в ответ на вопрос о возможной переброске северокорейских военных в Россию, сообщает РИА Новости.

«Что и как мы будем делать — это наши дела. Мы на связи с друзьями из Северной Кореи», — заявил Путин на пресс-конференции, состоявшейся по итогам XVI саммита БРИКС, комментируя сообщения о передвижениях военнослужащих КНДР на российскую территорию. Он отметил, что действия двух стран будут зависеть от дальнейшего развития ситуации.

24 октября Госдума ратифицировала бессрочный договор, согласно которому Россия и Северная Корея помогут друг другу в случае нападения. По словам замглавы МИД РФ Андрея Руденко, в договоре нет никаких дополнительных приложений, документ призван обеспечить безопасность на Корейском полуострове.

За день до этого координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что в РФ прибыли на обучение три тысячи бойцов армии КНДР.

Ранее МИД КНР прокомментировал сообщения об отправке северокорейских военных в Россию.