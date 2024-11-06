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Трамп набирает на 5 млн больше голосов американцев, чем Харрис

AP: Трамп получает на 5 млн больше голосов избирателей, чем Харрис

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Brian Snyder/Reuters

Кандидат в президенты США от партии республиканцев Дональд Трамп получает на 5 млн голосов избирателей больше, чем его соперница Камала Харрис. Об этом сообщает агентство Associated Press.

По последним данным, Трамп получил более 69 млн голосов, тогда как Камале Харрис свои голоса отдали только 64 млн человек.

Трамп превосходит Харрис и в количестве голосов выборщиков: 267 из 270, необходимых для победы. Тем временем, Камала Харрис получила 224 голоса.

Дональд Трамп назвал свой результат «политической победой, которую прежде не видела история США». Об этом он сказал во время выступления в своем поместье во Флориде.

В ходе своего выступления он также отметил, что сейчас начинается «действительно золотой век Америки». Трамп считает, что обязательно приведет США к величию, а свою победу назвал «изумительной».

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман не исключил вероятность победы Камалы Харрис на выборах в США.

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