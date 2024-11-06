Вассерман не исключил победу Харрис на выборах в США

Голосование по почте может принести множество голосов в пользу кандидата от демократов Камалы Харрис, заявил «Газете.Ru» депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

«Еще не подведены итоги голосования по почте, а в прошлый раз это голосование принесло множество бюллетеней в пользу Байдена. В этот раз, вероятнее всего, почта принесет множество бюллетеней в пользу Харрис. Кто заполнит эти бюллетени — отдельный вопрос, но, как говорится в таких случаях, опыт не пропьешь. В том смысле, что опробованный один раз метод обеспечения нужных результатов вполне может быть использован и в дальнейшем», — сказал он.

При этом Вассерман отметил, что надеется на победу Трампа, так как считает его экономическую программу полезной для США.

«Я очень надеюсь на то, что победит Трамп. Не потому, что он сам так уж хорош, а потому что его экономическая программа представляется мне полезной для страны в целом, но я могу на это пока только надеяться, но не рассчитывать», — пояснил он.

Накануне Вассерман заявил, что Трамп наберет большее число голосов, однако победу присудят Харрис.

«Победит на грядущих выборах Трамп, но победителем объявят Харрис. Сделают так же, как было в 2020 году, когда победил Трамп, но его завалили поддельными бюллетенями», — сказал Вассерман.

В Соединенных Штатах завершилось голосование на выборах президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп, кандидат от республиканцев и действующий вице-президент Камала Харрис — от демократов. Для победы необходимо получить 270 голосов выборщиков. По данным Fox News, Трамп уже набирает 277.

После получения необходимого количества голосов выборщиков Трамп заявил, что в Соединенных Штатах произошла политическая победа. В своей речи по итогам выборов в США республиканец назвал себя 47-м президентом США.

Ранее в Госдуме заявили, что «смена караула» в Белом доме не изменит отношения с Россией.