В США провозгласили «невероятное возвращение» Трампа в Белый дом

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп завершил свое «невероятное возвращение» в Белый дом. Об этом сообщает американская газета Hill.

«Трамп побеждает на президентских выборах во второй раз, завершив невероятное возвращение», — говорится в сообщении издания.

Как пишет Hill, Трамп стал первым президентом за более чем 120 лет, который «проиграл» Белый дом, «а затем вернулся и снова его выиграл». Последний раз такое было у Гровера Кливленда в 1892 году.

В 9.54 мск сообщалось, что Трамп набирает 277 голосов выборщиков и обеспечивает свою победу на выборах.

Для победы кандидатам надо набрать хотя бы 270 голосов выборщиков. При этом пока что подсчитаны голоса только в традиционно «республиканских» и «демократических» штатах, в то время как исход голосования на выборах определяют «колеблющиеся» штаты.

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Ранее NYT приблизила шансы Трампа на победу к 100%.