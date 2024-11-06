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Захарова назвала «адом» переизбрание Пелоси

Захарова о переизбрании Пелоси сенатором: ад, который она заслужила русофобией

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Оказавшись в окружении республиканского большинства в Вашингтоне и нового президента США Дональда Трампа, Нэнси Пелоси попадет в «ад, который она честно заслужила». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Агентство Associated Press сообщало, что бывшая спикер палаты представителей Нэнси Пелоси была переизбрана в нижнюю палату конгресса в возрасте 84 лет.

«Ад, который она честно заслужила своей русофобией», — написала Захарова.

Также, согласно прогнозу AP, американский парламентарий Марджори Тейлор Грин одержала победу на выборах в нижнюю палату конгресса США, избравшись от 14-го округа Джорджии. По данным журналистов, 50-летний политик продолжит представлять северо-западный консервативный округ штата в высшем законодательном органе страны.

До этого телеканал Fox News сообщал, что представители Республиканской партии получили 51 место в сенате США, лишив демократов большинства в верхней палате конгресса Соединенных Штатов. В прежнем созыве этого государственного органа из 100 мест республиканцы контролировали 49, а представители Демократической партии — 51.

Ранее политический обозреватель предрек беспорядки в США.

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Выборы в США - 2024
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