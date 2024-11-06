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Тейлор Грин одержала победу на выборах в нижнюю палату конгресса США

AP: Тейлор Грин переизбралась на третий срок в палату представителей США

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John Bazemore/AP

Американский парламентарий Марджори Тейлор Грин одержала победу на выборах в нижнюю палату конгресса США, избравшись от 14-го округа Джорджии. Об этом свидетельствует прогноз информационного агентства Associated Press (AP).

По данным журналистов, 50-летний политик продолжит представлять северо-западный консервативный округ штата в высшем законодательном органе страны. В ходе выборов Тейлор Грин, которая является членом Республиканской партии, набрала более 65% голосов. Для нее это будет уже третий срок в американской палате представителей.

В своей предвыборной кампании законодатель уделила основное внимание поддержке бывшего президента США Дональда Трампа на выборах главы государства. Кроме того, она не раз критиковала действующего хозяина Белого дома Джо Байдена. При этом о проблемах Джорджии, от которой Тейлор Грин избралась в конгресс, политик почти не говорила.

5 ноября Тейлор Грин заявила, что опросы в США используются не для оценки общественного мнения, а для его формирования. Как сказала парламентарий, огромное количество дезинформации в американских СМИ побуждает граждан к определенным действиям. В том числе журналисты и эксперты пытаются внушить людям не голосовать за Трампа, подвергая его жесткой критике.

Ранее Тейлор Грин возмутилась из-за финансовой поддержки Украины со стороны США.

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