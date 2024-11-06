В МИД России назвали «чудовищной козяброй» систему выборов в США

Система выборов в Соединенных Штатах представляет из себя «чудовищную козябру», состоящую из нерешенных проблем и современных технологий, заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Система американских выборов — это какая-то чудовищная козябра, сочетающая архаику нерешенных проблем и новые технологии», — высказалась дипломат.

По мнению Захаровой, современные технологии должны маскировать существующие проблемы, чтобы американцы не замечали, что перед ними «разваливающаяся система».

5 ноября в США состоялись выборы президента, в которых основными кандидатами выступили экс-президент Дональд Трамп и действующий вице-президент Камала Харрис. В настоящее время избирательные участки закрыты, и идет подсчет голосов.

Трамп наблюдает за подсчетом из своего поместья во Флориде, а Харрис — из Университета Говарда. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию.

Ранее сообщалось, что республиканцы лишили демократов большинства в сенате США.