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В МИД России назвали «чудовищной козяброй» систему выборов в США

Захарова: система выборов в США — это архаика из нерешенных проблем

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Система выборов в Соединенных Штатах представляет из себя «чудовищную козябру», состоящую из нерешенных проблем и современных технологий, заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Система американских выборов — это какая-то чудовищная козябра, сочетающая архаику нерешенных проблем и новые технологии», — высказалась дипломат.

По мнению Захаровой, современные технологии должны маскировать существующие проблемы, чтобы американцы не замечали, что перед ними «разваливающаяся система».

5 ноября в США состоялись выборы президента, в которых основными кандидатами выступили экс-президент Дональд Трамп и действующий вице-президент Камала Харрис. В настоящее время избирательные участки закрыты, и идет подсчет голосов.

Трамп наблюдает за подсчетом из своего поместья во Флориде, а Харрис — из Университета Говарда. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию.

Ранее сообщалось, что республиканцы лишили демократов большинства в сенате США.

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