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На платформе X в день выборов в США зафиксировали рекордный трафик

Маск заявил о рекордном трафике в X на фоне подсчета голосов на выборах в США

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Рекордный трафик зафиксировали в социальной сети X на фоне подсчета голосов по итогам выборов президента в США. Об этом в своем аккаунте на данной платформе написал американский предприниматель Илон Маск.

Бизнесмен опубликовал график, на котором представлено почасовое изменение трафика в X. На изображении видно, что соответствующий показатель за 5 ноября существенно превысил аналогичные значения в другие дни.

«Рекорд по использованию платформы», — подчеркнул Маск.

В то же время он обратился к своим читателям. Предприниматель заявил, что пользователи его социальной сети «теперь являются СМИ».

5 ноября в США состоялись очередные выборы главы государства. Кандидатом от Республиканской партии стал бывший американский лидер Дональд Трамп, претендентом от Демократической партии — действующий вице-президент страны Камала Харрис.

К текущему моменту все избирательные участки уже закрылись. Для победы одному из кандидатов надо получить 270 голосов выборщиков. При этом телеканал Fox News сообщил, что экс-хозяин Белого дома уже набрал 277 голосов.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Маск поделился планами на случай победы Трампа на выборах.

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Выборы в США - 2024
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