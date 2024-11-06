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Маск «зашел» в Овальный кабинет с раковиной

Маск опубликовал фотоколлаж, где он в Овальном кабинете держит раковину

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elonmusk/X (ранее Twitter)

Американский предприниматель и бизнесмен Илон Маск, поддерживающий кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа, опубликовал смонтированную фотографию, где он с раковиной «появляется» в Овальном кабинете. Соответствующая фотография появилась на странице в соцсети X (бывшая Twitter) Маска.

Фотография является ироничной отсылкой к сделке по покупке Twitter Маском осенью 2022 года. Тогда миллиардер опубликовал видео, на котором он несет раковину в новый офис впоследствии переименованной компании, соцсети X.

До этого Маск поделился фотографией из предвыборного штаба кандидата на пост президента США от республиканцев Дональда Трампа.

В США начался подсчет голосов на президентских выборах, прошедших 5 ноября. Последние участки закроются в 9:00 по Москве. Основные кандидаты — бывший президент Дональд Трамп (республиканец) и действующий вице-президент Камала Харрис (демократ). «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию.

Ранее CNN отдал победу Трампу в Джорджии, где он проиграл в 2020 году.

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Выборы в США - 2024
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