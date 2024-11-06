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Маск: американцы дали Трампу мандат на перемены

Маск заявил, что народ США дал Трампу мандат на изменения в стране

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Carlos Barria/Reuters

Американские избиратели подарили кандидату в президенты Дональду Трампу мандат на осуществление изменений в политике страны, заявил на своей странице в соцсети X миллиардер Илон Маск.

«Народ США дал Трампу кристально четкий мандат на перемены», — написал предприниматель.

5 ноября в США состоялись выборы президента, в которых основными кандидатами выступили экс-президент Дональд Трамп (Республиканская партия) и действующий вице-президент Камала Харрис (Демократическая партия). В настоящее время избирательные участки закрыты и идет подсчет итогов голосования.

По предварительной информации, Трамп набирает необходимое для победы на выборах количество голосов выборщиков.

Республиканец наблюдает за подсчетом из своего поместья во Флориде, а Харрис — из Университета Говарда. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию.

Ранее NYT приблизила шансы Трампа на победу к 100%.

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Выборы в США - 2024
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