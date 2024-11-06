Fox News предрек Харрис проигрыш на президентских выборах в США

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис проигрывает выборы. Об этом корреспондент телеканала Fox News Джеки Хайнрих написала на свое странице в X.

«Я думаю, что мы проигрываем», — сказал журналистке представитель демократов.

Хайнрих также сообщила, что Харрис может через час приехать в Университет Говарда в Вашингтоне — в резиденцию штаба демократов.

В США начался подсчет голосов на президентских выборах, прошедших 5 ноября. Последние участки закроются в 9:00 по Москве. Основные кандидаты — бывший президент Дональд Трамп (республиканец) и действующий вице-президент Камала Харрис (демократ). Окончательно исход выборов пока не ясен, соперники надеются на успех в семи главных колеблющихся штатах. Трамп наблюдает за подсчетом из своего поместья во Флориде, а Харрис — из Университета Говарда. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию.

Ранее Трамп победил на выборах в Северной Каролине.