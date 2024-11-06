СМИ узнали о настроениях в команде Трампа на фоне подсчета голосов

Оптимистичные настроения в команде кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа растут по мере появления все новых результатов голосования на выборах главы государства. Об этом сообщил телеканал CNN.

В материале отмечается, что в предвыборном штабе экс-хозяина Белого дома «раздаются громкие аплодисменты» при появлении новостей с избирательных участков. Речь идет о результатах голосования в штатах, где бывший американский лидер опередил свою соперницу — кандидата в президенты США от Демократической партии Камалу Харрис.

По информации журналистов, ближайшие сторонники Трампа уже начали прибывать в его предвыборный штаб из резиденции Мар-а-Лаго. Там они кратко пообщались с политиком и вместе с ним наблюдали за ходом выборов.

Тем не менее пока неизвестно, планирует ли сам претендент на пост главы государства посетить свой предвыборный штаб.

6 ноября информационное агентство Associated Press написало, что Трамп вместе с почетными гостями наблюдает за ходом выборов из своей резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида. В частности, к экс-хозяину Белого дома присоединились американский журналист Такер Карлсон и лидер британской партии Reform UK Найджел Фараж.

Ранее журналисты заявили об увеличении отрыва Трампа от Харрис по голосам выборщиков.