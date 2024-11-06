Fox News сообщил, что Трамп достиг отметки в 267 голосов выборщиков

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп достиг отметки в 267 голосов выборщиков, для победы ему нужно еще три голоса. Об этом сообщает Fox News.

При этом кандидат от Демократической партии Камала Харрис набирает 216 голосов коллегии выборщиков.

Для победы на выборах президента США один из кандидатов должен получить 270 из 538 голосов.

До этого агентство Associated Press сообщало, что Трамп побеждает в колеблющемся штате Пенсильвания, набирая по итогам подсчета 90% голосов в регионе более 51%.

В США начался подсчет голосов на президентских выборах, прошедших 5 ноября. Последние участки закрылись в 9:00 по Москве. Основные кандидаты — бывший президент Дональд Трамп (республиканец) и действующий вице-президент Камала Харрис (демократ). По данным опросов, никто из них не имеет существенного преимущества, решающим станет исход голосования в колеблющихся штатах: Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина. Трамп наблюдает за подсчетом из своего поместья во Флориде, а Харрис — из Университета Говарда. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию.

Ранее Fox News предрек Харрис проигрыш на президентских выборах в США.