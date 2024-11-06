В МИД рассказали, что ждет Россию после выборов президента США

Россия продолжит двигаться в соответствии со своими целями после окончания выборов президента США. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Мы будем жить так, как нам будет выгодно, и так, как нам диктуют наша история и те цели и задачи, которые поставлены. А они (США. — «Газета.Ru») пусть догоняют», — сказала дипломат.

В Соединенных Штатах проходят выборы президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от партии республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (демократы). Решающим станет исход голосования в колеблющихся штатах: Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

По словам корреспондента телеканала Fox News Джеки Хайнрих, Харрис проигрывает выборы.

Ранее букмекеры оценили шансы Трампа.