Букмекеры оценили шансы Трампа на победу в 94%

Шансы кандидата в президенты США от республиканцев Дональда Трампа превысили 94% на момент 7.35 утра среды. Об этом свидетельствуют данные онлайн-платформы Polymarket.

Несколькими часами ранее тот же портал оценивал шансы Трампа на победу в чуть более 70%.

Шансы соперницы Трампа на выборах, кандидата от демократов Камалы Харрис, оцениваются в 5,1%.

До этого «Игла» The New York Times спрогнозировала победу кандидата в президенты США Дональда Трампа на выборах с вероятностью 79%.

В Соединенных Штатах проходят выборы президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от партии республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (демократы). По данным опросов, никто из них не имеет существенного преимущества, решающим станет исход голосования в колеблющихся штатах: Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее американская газета признала, что у Трампа есть все шансы на победу.