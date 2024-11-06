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CNN отдал победу Трампу в Джорджии, где он проиграл в 2020 году

CNN: Трамп побеждает на выборах в колеблющейся Джорджии

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Brian Snyder/Reuters

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп побеждает на выборах главы государства в колеблющемся штате Джорджия. Такой прогноз дал телеканал CNN.

По данным канала, в штате в настоящее время обработано 97% бюллетеней. Свой голос за экс-главу Белого дома отдали 50,7% избирателей. За его оппонента, кандидата от Демократической партии Камалу Харрис, проголосовали 48,4% граждан. Журналисты отметили, что победа в Джорджии принесет 16 голосов выборщиков из 270 необходимых для избрания.

Журналисты напомнили, что Трамп проиграл в Джорджии на прошлых выборах президента в 2020 году. Тогда республиканец отстал от действующего главы государства Джо Байдена на 0,2 процентного пункта.

В Соединенных Штатах проходят выборы президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп и действующий вице-президент Камала Харрис. По данным опросов, никто из них не имеет существенного преимущества, решающим станет исход голосования в колеблющихся штатах: Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее СМИ узнали о настроениях в команде Трампа на фоне подсчета голосов.

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Выборы в США - 2024
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