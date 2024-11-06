Маск отреагировал на результаты выборов в США

Американский предприниматель и бизнесмен Илон Маск на фоне продолжающегося подсчета голосов на выборах в США и первых результатов электорального процесса отреагировал на отрыв кандидата от республиканцев Дональда Трампа словами «гейм, сет и матч». Соответствующий пост появился на странице Маска в соцсети X (бывшая Twitter).

«Гейм, сет и матч», — написал он, отсылая к терминам, используемым в теннисе.

Кроме того, реагируя на данные платформы Polymarket, Маск написал лишь одно слово: «Бум». Согласно последним данным этой платформы, Трамп победит с вероятностью в 94%.

В 7:42 утра среды сообщалось, что букмекеры оценили шансы Трампа на победу в 94%.

В Соединенных Штатах проходят выборы президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от партии республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (демократы). По данным опросов, никто из них не имеет существенного преимущества, решающим станет исход голосования в колеблющихся штатах: Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Трамп победил на выборах в Северной Каролине.