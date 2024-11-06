Трамп победил на выборах в Северной Каролине

Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп 6 ноября одержал победу в колеблющемся штате Северная Каролина. Об этом сообщает Associated Press.

Трамп получает 16 голосов выборщиков штата после победы над соперницей Камалой Харрис.

К настоящему времени официально в штате обработано 89% бюллетеней, Трамп лидирует с 50,8% против 48,1% у Харрис, пишет AP.

В США начался подсчет голосов на президентских выборах, прошедших 5 ноября. Последние участки закроются в 9:00 по Москве. Основные кандидаты — бывший президент Дональд Трамп (республиканец) и действующий вице-президент Камала Харрис (демократ). Окончательно исход выборов пока не ясен, соперники надеются на успех в семи главных колеблющихся штатах. Трамп наблюдает за подсчетом из своего поместья во Флориде, а Харрис — из Университета Говарда. «Газета.Ru» ведет прямую трансляцию.

Ранее американская газета признала, что у Трампа есть все шансы на победу.