Американская газета признала, что у Трампа есть все шансы на победу

Кандидат от республиканцев Дональд Трамп, скорее всего, выиграет президентские выборы в США. С такой оценкой подсчета голосов в штатах выступил политический аналитик The New York Times Нейт Кон.

«Впервые за сегодняшний вечер мы считаем, что Трамп, скорее всего, выиграет президентские выборы», — говорится в сообщении аналитика на сайте NYT.

По его словам, у него есть преимущество в Пенсильвании, Мичигане и Висконсине. Чтобы победить, Харрис нужно набрать большинство голосов во всех трех штатах.

«Осталось еще много голосов, но пока что в голосовании Трамп лидирует с небольшим, но заметным отрывом», — отметил эксперт.

До этого «Игла» The New York Times спрогнозировала победу кандидата в президенты США Дональда Трампа на выборах с вероятностью 79%.

В Соединенных Штатах проходят выборы президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от партии республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (демократы). По данным опросов, никто из них не имеет существенного преимущества, решающим станет исход голосования в колеблющихся штатах: Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

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