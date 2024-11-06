NYT спрогнозировало победителя на выборах в США

«Игла» The New York Times спрогнозировала победу кандидата в президенты США Дональда Трампа на выборах с вероятностью 79%. Показатель стрелки меняется в режиме реального времени на сайте издания.

При этом по ходу подсчета голосов вероятность победы Трампа сначала поднялась с 72 до 79%, а затем опустилась до 78%.

До этого Трамп вырвался в лидеры в трех колеблющихся штатах.

В Соединенных Штатах проходят выборы президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от партии республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (демократы). По данным опросов, никто из них не имеет существенного преимущества, решающим станет исход голосования в колеблющихся штатах: Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее сообщалось, что букмекеры прогнозируют уверенную победу Трампа на выборах.