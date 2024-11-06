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Во Франции оценили шансы Трампа на победу

Филиппо: данные по выборам в США выглядят обнадеживающе для Трампа

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Yuki Iwamura/AP

Первые результаты американских выборов вселяют оптимизм для кандидата от республиканцев Дональда Трампа. С такой оценкой подсчета голосов выступил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в эфире передачи Les Incorrectibles на YouTube.

«Первые результаты, которые я видел, вселяют оптимизм. Есть еще фактор мошенничества, который мы не можем контролировать, это может случиться внезапно», — отметил политик.

По словам Филиппо, потенциальная победа Трампа может существенным образом изменить обстановку на мировой арене. Одним из следствий этого может стать достижение мира на Украине, считает Филиппо.

В 6:24 мск среды сообщалось, что Трамп опередил свою соперницу от демократов Камалу Харрис в ключевом колеблющемся штате Пенсильвания после подсчета 50% голосов.

После обработки 55% бюллетеней Трамп набирает 51% голосов, у Харрис — 48,1%.

Также Fox News передавал, что Трамп на момент 6:15 утра среды получил не менее 205 голосов выборщиков, у его оппонента Камалы Харрис — 117 голосов.

Ранее NYT спрогнозировало победителя на выборах в США.

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Выборы в США - 2024
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