Во Франции оценили шансы Трампа на победу

Первые результаты американских выборов вселяют оптимизм для кандидата от республиканцев Дональда Трампа. С такой оценкой подсчета голосов выступил французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в эфире передачи Les Incorrectibles на YouTube.

«Первые результаты, которые я видел, вселяют оптимизм. Есть еще фактор мошенничества, который мы не можем контролировать, это может случиться внезапно», — отметил политик.

По словам Филиппо, потенциальная победа Трампа может существенным образом изменить обстановку на мировой арене. Одним из следствий этого может стать достижение мира на Украине, считает Филиппо.

В 6:24 мск среды сообщалось, что Трамп опередил свою соперницу от демократов Камалу Харрис в ключевом колеблющемся штате Пенсильвания после подсчета 50% голосов.

После обработки 55% бюллетеней Трамп набирает 51% голосов, у Харрис — 48,1%.

Также Fox News передавал, что Трамп на момент 6:15 утра среды получил не менее 205 голосов выборщиков, у его оппонента Камалы Харрис — 117 голосов.

Ранее NYT спрогнозировало победителя на выборах в США.