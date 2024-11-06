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Трамп увеличивает отрыв от Харрис

Fox News: Трамп увеличивает отрыв от Харрис, у него 205 голосов выборщиков

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Jacquelyn Martin/AP

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп на момент 6:15 утра среды получил не менее 205 голосов выборщиков, у его оппонента Камалы Харрис — 117 голосов. Об этом сообщает телеканал Fox News, ведущий подсчеты голосования в США.

По данным, представленным Fox News, Трамп уже побеждает более чем в 20 штатах, Харрис — более чем в десяти.

До этого сообщалось, что Трамп лидирует в трех колеблющихся штатах (Северная Каролина, Висконсин, Джорджия), а Камала Харрис — в двух (Пенсильвания, Мичиган).

В 5:32 мск у Трампа было 178 голосов выборщиков, у Харрис — 99.

Для победы кандидатам надо набрать хотя бы 270 голосов выборщиков. При этом пока что подсчитаны голоса только в традиционно «республиканских» и «демократических» штатах, в то время как исход голосования на выборах определяют «колеблющиеся» штаты.

Ранее посольство РФ ответило на обвинения во вмешательстве в американские выборы.

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Выборы в США - 2024
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