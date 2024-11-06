Трамп опережает Харрис в ключевом колеблющемся штате Пенсильвания

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп опередил свою соперницу от демократов Камалу Харрис в ключевом колеблющемся штате Пенсильвания после подсчета 50% голосов. Об этом сообщает Associated Press (AP).

После обработки 55% бюллетеней Трамп набирает 51% голосов, у Харрис — 48,1%.

До этого после обработки 27% бюллетеней Харрис лидировала с 55,1%, у Трампа было 44%.

Первое место в Пенсильвании обеспечит победителю 19 голосов в коллегии выборщиков.

6 ноября Трамп заявил, что победа в колеблющемся штате Пенсильвания станет решающим фактором для его успеха на президентских выборах. Соответствующее заявление он сделал в эфире радиостанции WPHT в Филадельфии.

В Соединенных Штатах проходят выборы президента. На пост претендуют бывший глава Белого дома Дональд Трамп (от партии республиканцев) и действующий вице-президент Камала Харрис (демократы). По данным опросов, никто из них не имеет существенного преимущества, решающим станет исход голосования в колеблющихся штатах: Аризона, Висконсин, Джорджия, Мичиган, Невада, Пенсильвания и Северная Каролина.

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Ранее сообщалось, что Байден не будет наблюдать с Харрис подсчет голосов.