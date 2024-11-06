Байден не будет наблюдать с Харрис подсчет голосов

Президент США Джо Байден не присоединится к кандидату от демократов Камале Харрис, чтобы наблюдать подсчет результатов голосования. Об этом сообщило издание Washington Examiner (WE) со ссылкой на неназванного сотрудника, передает РИА Новости.

Байден и первая леди будут наблюдать за результатами выборов из резиденции в Белом доме вместе со своими давними помощниками и высокопоставленными сотрудниками администрации, рассказал источник издания.

Сама кандидат от Демократической партии планирует провести ночь в Университете Говарда в Вашингтоне.

Associated Press сообщало, что кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп опередил Камалу Харрис более чем вдвое по числу голосов выборщиков.

5 ноября Джо Байден призвал американцев «сотворить» историю и проголосовать на избирательных участках за Камалу Харрис.

Ранее штаб Харрис спрогнозировал «месяц судебного ада» после выборов.